Alexa Bliss: "Nunca podría disputar una lucha Bra & Panties"

Si en algo ha evolucionado para bien la industria de la lucha libre en los últimos años es en el protagonismo concedido a las gladiadoras. Y con protagonismo, no me refiero a presentar peleas de almohadas en ropa interior como atracción de un show... Aunque la belleza femenina, que yo sepa, no molesta a nadie, por lo que tampoco está de más que siga apostándose por talentos que aúnen sensualidad y calidad sobre el ring, caso de Alexa Bliss.

"The Goddess" firmó con WWE, allá por 2013, en un momento de transición para la empresa respecto a su división femenil. Y bajo una entrevista concedida a Charlotte Wilder de FOX, la cinco veces campeona recuerda que apenas un año después, todo cambió.

► Alexa Bliss llegó a WWE en la época correcta

«Cuando empecé en NXT, había ciertos movimientos que no necesitábamos aprender, porque en teoría nunca íbamos a hacerlos. La idea era una pelea de gatas. Pero todo cambió para mí al ver un combate entre Paige y Emma. Hicieron un Suplex desde la tercera cuerda y nosotros pensamos, "Demonios, sí. Aquí van a cambiar las cosas". Fue genial porque demuestra que nuestras mujeres son atléticas, pueden hacer lo que hacen los hombres, y pueden estar bajo un prisma distinto».

A continuación, Bliss considera que no estaría preparada para un paso atrás.

«Respeto a las mujeres que tuvieron que hacer combates "Bra & Panties", porque yo nunca los habría hecho. Me quito el sombrero, yo no podría. Hay que respetar lo que hicieron porque gracias a eso, nosotras ahora podemos hacer lo que hacemos».

Bliss también habló de su inminente podcast y de otros temas. La entrevista completa puede verse aquí.