Alexa Bliss: «Me gustaría unirme a The Wyatt Sicks»

En un momento se especuló que Alexa Bliss sería la Sister Abigail de los Wyatt Sicks pero ese rol fue para Nikki Cross. Aún así, ella no descarta unirse. Mientras hablaba recientemente con Big E y Tyler Breeze durante un Fanatics Live, la luchadora de la WWE puso la idea sobre la mesa, además de hablar de otras cuestiones.

Sobre su conexión con Bray Wyatt : « Creo que Windham lo dijo mejor cuando dijo que siempre estaremos conectados de alguna manera . No sé si eso será con los Wyatts o no, pero obviamente, todos estamos en este universo de Bray juntos, y creo que sería algo increíble en el futuro . 100 por ciento.»

Sobre WWE Evolution y su historia actual Charlotte Flair: «No fui parte del primer WWE Evolution. Bueno, técnicamente sí, pero me lesioné. Así que no pude estar. Me tocó verlo desde ringside, pero esta vez espero realmente poder ser parte del evento, porque la última vez fue muy frustrante no poder participar. Me encantaría estar. Ahora mismo tengo un pequeño asunto con Charlotte, así que tal vez eso nos lleve a Evolution. Ya veremos.»