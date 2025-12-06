Alexa Bliss se impuso a Kairi Sane en SmackDown

Alexa Bliss enfrentó a Kairi Sane buscando venganza por el cobarde ataque que ella y Charlotte Flair sufrieron la semana pasada a manos de las Campeonas de Parejas WWE.

La lucha comenzó con Bliss lanzando a Sane contra el esquinero. Sin embargo, Kairi respondió con su agilidad característica, igualando rápidamente las fuerzas. El intercambio inicial incluyó rodadas a espaldas de ambas, mostrando un nivel técnico parejo.

► Momentos clave

La tensión subió cuando Sane, tras abofetear a Bliss, se burló de su estatura. Eso despertó la furia de Bliss, quien respondió con una bofetada aún más fuerte y conectó su STO, seguido de un Swanton Bomb que hizo temblar el ring.

El combate se complicó cuando Asuka intervino contra Bliss. Sane capitalizó la ventaja, aplicando un brutal Alabama Slam que estampó a Alexa contra la barricada.

Los ánimos se caldearon con las constantes interferencias: Asuka bloqueó un intento de Sister Abigail, y Charlotte respondió con una patada giratoria a la campeona. En un momento crítico, Kairi Sane se elevó desde el esquinero para conectar su temido lariat giratorio, pero Bliss demostró una serenidad impresionante.

Dominando el aire, Alexa Bliss capturó a Sane en pleno vuelo y aplicó su movimiento final: el Sister Abigail. El impacto fue definitivo, sellando la victoria por cuenta de tres.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Alexa Bliss manda un mensaje claro a Asuka y Kairi Sane: ella y Charlotte Flair están más enfocadas que nunca.