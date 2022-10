Joe Gacy como Huskus the Pig, Grayson Waller como Mercy the Buzzard,Erick Rowan como Ramblin’ Rabbit y Bo Dallas como el nuevo hombre detrás de la máscara de The Fiend. De momento, solo es un rumor, pero ellos serían los miembros de Wyat 6, la nueva facción de Bray Wyatt en su retorno a WWE. Junto a Alexa Bliss o Liv Morgan como Sister Abigail. También se ha estado hablando de Eva Marie, una opción que parece no tener ningún sentido, así que vamos a dejarla a un lado.

► ¿Alexa Bliss vuelve con Bray Wyatt?

Continuando con las dos luchadoras mancionadas antes, los fans ya estuvieron especulando con que será Bliss quien se una nuevamente a Wyatt. Y Morgan ha expresado su interés en trabajar con él por primera vez: «¡Oh, claro! Creo que sería muy ‘cool’, creo que sería muy divertido. Creo que podríamos crear algo juntos muy, muy, muy espantoso y muy memorable. Veremos, veremos si alguna vez llega ese día». Ahora nos enfocamos de nuevo en Bliss.

Porque parece que no quiere que su compañera sea la elegida, o puede que ya sepa que será ella, y ha hecho esta publicación en Instagram:

«‘Bienvenidos a mi pesadilla… Creo que os gustará estar aquí’«.

La frase no es de la luchadora sino de la canción Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Aunque esto no tiene ninguna importancia. Alexa Bliss no está confirmadno nada pero, lejos de que en alguna ocasión le ha gustado jugar con los fans, podríamos pensar que probablemente no estaría publicando esto (es en realidad un recuerdo) si no fuera a volver a trabajar con Bray Wyatt. Por otro lado, no queremos que ninguno de nuestros lectores se ilusione antes de tiempo porque aún nada está confirmado.

¿Queréis que Alexa Bliss vuelva a trabajar con Bray Wyatt?