Alexa Bliss hará una nueva aparición fuera de WWE

WWE dio a conocer el listado de Superestrellas elegibles para este Draft, Alexa Bliss no estaba en el mismo, lo cual podria ser un indicativo de que aún no está lista para volver, aunque hubo informes de que podría ser una de las sorpresas y ser elegida este lunes. No obstante, luego de que se conociera de que se encontraba bien tras un procedimiento que tuvo que realizarse en su piel, y la viéramos actuando en The Masked Singer, no ha existido mención alguna de un posible regreso a las pantallas de WWE.

Alexa Bliss fue vista por última vez en el Royal Rumble de este año, donde se enfrentó a Bianca Belair en una lucha por el Campeonato Femenil RAW, quedándose corta en el resultado. De ahí, se esperaba que pudiera asociarse con Bray Wyatt nuevamente, pero este también desapareció abruptamente de la programación poco antes de WrestleMania 39.

Recientemente, se pudo conocer que Alexa Bliss y The Miz aparecerán en That’s My Jam, un programa de juegos presentado por Jimmy Fallon. Ambos aparecerán en el segmento durante el programa de mañana por la noche, el cual coincidirá con la transmisión de Monday Night Raw.

Catch an all-new episode of #ThatsMyJam with @AlexaBliss_WWE, @mikethemiz, Bashir Salahuddin and @Diallo TOMORROW at 10/9c on @NBC! pic.twitter.com/wZuDwgtpWk

— The Tonight Show (@FallonTonight) April 30, 2023