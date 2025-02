Alexa Bliss firmó un contrato a largo plazo con WWE

Dos años después, Alexa Bliss volvió a luchar en la WWE. Lo hizo durante el Royal Rumble 2025. La ex campeona sorprendió a todos apareciendo en la posición 21 para ser eliminada en la 12 por Liv Morgan después de 11 minutos de acción sobre el cuadrilátero sin haber conseguido sacar a nadie pero encandilando a todos los fanáticos que estaban deseando verla nuevamente. Su sola presencia bastó para emocionar al respetable.

Ya no solo por el tiempo que llevaba fuera, por lo que hizo en su etapa anterior en la compañía, sino también porque se venía hablando de que había problemas con su renovación y su futuro en la empresa parecía en riesgo. Acerca de ello informamos hace unas horas lo siguiente: «El regreso de Alexa Bliss se concretó muy tarde, y originalmente Shotzi iba a estar en el WWE Royal Rumble en ese lugar a partir del viernes. Aquellos con los que hablamos estaban felices de ver a Alexa de regreso, y se sintieron mal por la ausencia de Shotzi.»

Y ahora tenemos un poco más de información que también será del agrado del público pues confirma que «The Goddess» no se irá nuevamente pronto. Así mismo, el propio informe de nuestro compañero nos previene de que próximamente tendremos más novedades. Pero vamos por partes y primero vayamos con lo que sabemos por ahora.

«Alexa Bliss firmó un nuevo contrato a largo plazo con WWE la mañana del sábado y fue trasladada a Indianápolis, según confirmó @FightfulSelect con fuentes dentro de WWE y cercanas a Bliss.

Ambas partes habían estado negociando durante semanas y WWE incluso había preparado mercancía para ella, pero las conversaciones llegaron a un punto muerto.

El acuerdo fue concretado por Mojo Muhtadi y Steve Kaye de Paragon Talent.

Más detalles están disponibles para suscriptores».

— Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) February 3, 2025