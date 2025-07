Alexa Bliss espera con ansias su combate en Evolution

Este próximo domingo en WWE Evolution, Alexa Bliss hará equipo con Charlotte Flair en un Fatal Four Way Match por el Campeonato Femenil de Parejas WWE, enfrentándose a las campeonas Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez y a los equipos de Zaria y Sol Ruca y The Kabuki Warriors.

► Alexa Bliss se perdió la primera edición de Evolution por lesión

El combate que Alexa Bliss protagonizará en Evolution será aún más especial para ella, puesto que será la primera vez que compita en este tipo de eventos, después de que no pudiera participar en la primera edición en el 2018 por haber estado lesionada. La ex Campeona expresó su emoción por el esperado combate de parejas en «The Nikki & Brie Show».

«Pensé: ‘¡Dios mío, Evolution es un PPV solo para mujeres! ¡Qué genial!’ Y cuando me lesioné, me sentí muy mal porque era algo monumental para las mujeres de principio a fin, con todas las mujeres que regresaban y todas las chicas de «NXT» que surgían. Fue una colaboración tan genial que me decepcionó mucho no poder formar parte de ella. Así que estoy emocionada. Creo que será increíble porque es algo que, ya sabes, debería haber sucedido de nuevo.»

Bliss también reveló que originalmente iba a luchar contra Trish Stratus en Evolution 2018, pero que finalmente la historia requeriría que la cinco veces Campeona hiciera equipo con Mickie James para enfrentarse a Lita y Stratus. Sin embargo, su lesión obligó a la WWE a cambiar de planes e insertar a Alicia Fox en su lugar.