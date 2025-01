Alexa Bliss cumple 2 años sin aparecer en WWE TV

Según supimos recientemente, el regreso de Alexa Bliss a WWE se complicó. La luc hadora iba a formar parte de The Wyatt Sicks, pero cuando sus representantes presionaron para negociar un nuevo contrato la compañía rechazó ese movimiento y la sacó de sus planes. Se esperaba que Bliss regresara bajo los términos de su contrato actual, el cual había sido extendido debido a su tiempo de inactividad. Sin embargo, Bliss no estaba de acuerdo con eso y buscaba un contrato completamente nuevo con mejores condiciones. Aún así, no pocos tienen la esperanza de que regrese en Royal Rumble 2025.

► 2 años lejos

Camino al primer evento premium del año, es interesante apuntar que hoy 28 de enero se cumplen dos años desde la última vez que Alexa Bliss apareció en WWE TV. Fue precisamente en el Royal Rumble 2023, donde la guerrera de 33 años de Columbus (Ohio) desafió sin éxito a Bianca Belair por el Campeonato Femenil de Raw. Aquella fue también la segunda y última lucha de la «Five Feet Of Fury» en el año. Antes, había perdido con la misma «EST of the WWE» por descalificación en otro combate titular en el episodio de Raw del 2 de enero. Bliss terminó el 2022 ganando dicha oportunidad después de perder el Campeonato en Parejas.

¿Qué va a pasar ahora? Teniendo en cuenta que Alexa Bliss eliminó todas las referencias a la WWE en sus perfiles en redes sociales, no parece que la situación tenga buena pinta. Es posible que precisamente aquella sea la última lucha de ella en la empresa. Por otro lado, pensando en positivo, puede que todo tenga relación con que ella como Alexa Bliss va a quedar atrás para dar vida a otro personaje dentro de The Wyatt Sicks. Y que ese nuevo personaje aparezca por primera vez en Royal Rumble 2025. Todo es posible.

