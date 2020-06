Alexa Bliss cuenta cómo se siente la prueba del covid-19

Seguro que no falta nadie en WWE que se hiciera la prueba del covid-19 en estos momentos tan duros durante la Era Covid. Especialmente desde que se está hablando tanto de personas que han dado positivo dentro de la empresa, como ha sido el caso recientemente de Renee Young. La ex comentarista y ahora conductora de WWE Backstage está contagiada de coronavirus. Y no es la única, ni mucho menos. Esperamos y deseamos que la cosa no vaya a más pero no está siendo sencillo para Vince McMahon controlar la enfermedad dentro de su imperio.

► Alexa Bliss y la prueba del covid-19

Alexa Bliss es una de las muchas personas que ha enviado sus mejores deseos a su compañera y también una de las muchas que ha pasado por dicha prueba. Precisamente en dos recientes publicaciones en Twitter dio a conocer cómo se siente.

Literally what the COVID test feels like pic.twitter.com/yeXybi8pRf — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 25, 2020

"Literalmente, así se siente la prueba del covid-19".

My first one tickled, I nervous giggled and shot snot out of my nose haha this one ... not one giggle 🔥🥴 https://t.co/augLYGjf6Y — Lexi Kaufman (@AlexaBliss_WWE) June 25, 2020

"Primero sentí un cosquilleo, me reí nerviosamente y salió disparada de mi nariz (risas)... No me hizo ninguna gracia".

Afortunadamente, Bliss no ha dado positivo y se encuentra a la perfección en estos momentos. Deseamos que siga siendo así. Más allá del virus, ella continúa adelante con su carrera en los encordados, ahora buscando recuperar el Campeonato Femenil de Parejas WWE. No está claro cuánto tiempo va a continuar pero quizá sea un buen momento de que se separe de Nikki Cross, como también lo sería para esta, y ambas tengan la oportunidad de triunfar de manera individual.