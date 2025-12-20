Alex Windsor sorprende a Mercedes Moné y gana el Campeonato Británico Femenil RevPro

El Campeonato Británico Femenil Indiscutible de RevPro estuvo en juego cuando Mercedes Moné defendió el título ante Alex Windsor, quien desde el inicio dejó claro que no estaba intimidada por la campeona.

Windsor arrancó el combate con mucha intensidad, persiguiendo a Moné y derribándola con fuerza. Un lazo y una rápida cobertura pusieron en alerta a la campeona, que logró resistir. Moné reaccionó con un rodillazo en la orilla del ring y, ya recuperando terreno, castigó a su rival contra el poste antes de patearla en la nuca.

Tras la pausa, Moné encadenó varios suplexes para desgastar a Windsor. Ambas chocaron de frente desde las alturas y quedaron tendidas en la lona, obligando al árbitro a revisar su estado. Windsor fue la primera en ponerse en pie y conectó un rompecuellos que volvió a cambiar el rumbo del combate.

Windsor buscó la rendición, pero Moné escapó y respondió con una combinación de fuerza y rodillazos. El intercambio fue constante, con ambas luchadoras resistiendo los conteos y negándose a caer.

► Un final inesperado

Moné logró aplicar un backstabber y luego el Statement Maker, dejando a Windsor en serios problemas. Sin embargo, la retadora consiguió liberarse y, en un momento clave, sorprendió a la campeona con un toque de espaldas inesperado.

El árbitro contó hasta tres y el público estalló en sorpresa: Alex Windsor había logrado la victoria.

► ¿Qué pasará ahora?

Con este resultado, Alex Windsor se consagra como la nueva Campeona Británica Femenina Indiscutible de RevPro, mientras que Mercedes Moné sufre una dura derrota haciéndola perder uno de los títulos de su colección.