Alex Windsor lista para debutar en Stardom

La recién coronada Campeona Británica Indiscutible RevPro, Alex Windsor, está lista para su debut en Japón con Stardom.

► Alex Windsor tendrá su debut en Stardom

Esta noticia fue dada a conocer por la propia empresa nipona; la presencia de la luchadora británica se dio debido a las relaciones de intercambio entre Stardom y AEW.

Alex Windsor debutará en Stardom el 3 de enero en los eventos «New Year Dream» que tendrán lugar en el Shinjuku FACE. Serán dos funciones y Windsor participará en ambas. En la primera, formará equipo con Starlight Kid y Mei Seira para enfrentarse a Natsupoi, Saori Anou y Anne Kanaya.

Para la función vespertina, Alex Windsor se unirá a la joven Kikyo Furusawa para chocar contra Konami y Fukigen Death de HATE.

En 2022, Alex Windsor fue Campeona Internacional Princess de TJPW por tres meses y también compitió bajo la bandera de NJPW en algunos de sus eventos en Estados Unidos (Windy City Riot 2024 y Resurgence 2024) y el Reino Unido (Royal Quest II y Forbidden Door 2025).

Fue en el evento «Holiday Bash» de AEW Collision del 20 de diciembre, que Alex Windsor superó a Mercedes Moné para convertirse en la nueva Campeona Británica Femenina Indiscutible RevPro. Esta es la segunda ocasión que Windsor ostenta este cinturón. La primera ves lo tuvo desde noviembre de 2021 hasta diciembre de 2023, cuando cayó ante Dani Luna en el evento del 12 Aniversario de RevPro.