Alex Windsor gana clasificatorio rumbo a Forbidden Door y el Campeonato TBS

En una lucha llena de acción, intensidad y muchos giros inesperados, Alex Windsor logró quedarse con la victoria en el combate clasificatorio rumbo a AEW Forbidden Door, lo que le garantiza un lugar en la lucha por el Campeonato TBS. La británica venció a Queen Aminata, Skye Blue y Billie Starkz en un combate de cuatro esquinas que fue el reflejo de lo que se espera en el magno evento de alianzas internacionales.

Desde el primer minuto, las cuatro competidoras ofrecieron un ritmo acelerado. Queen Aminata y Alex Windsor se aliaron brevemente para dominar a sus oponentes, pero las traiciones y ataques oportunistas no tardaron en llegar. El castigo fue parejo para todas, tanto dentro como fuera del ring, destacando maniobras como un Cannonball de Windsor y un Senton de Billie Starkz que dejó a todas tendidas en ringside.

Skye Blue told Alex Windsor and Queen Aminata to stop hitting her It didn’t work#AEWDynamite pic.twitter.com/s7fuIrmEcb — WrestlePurists (@WrestlePurists) August 7, 2025

La intervención de Athena y Toni Storm en los momentos finales provocó una distracción que Billie intentó aprovechar, pero Windsor reaccionó a tiempo y la atrapó con un paquetito para conseguir la cuenta de tres.

Con esta victoria, Alex Windsor se convierte en la primera clasificada oficial para la lucha por el Campeonato TBS en Forbidden Door, el evento anual que une a AEW con otras empresas del mundo como NJPW, CMLL y Stardom. Hasta ahora, aún no se han revelado las representantes de las últimas dos compañías, lo que añade misterio y expectativa al combate.

Mientras se confirman los nombres restantes, Windsor ya dejó claro que llega con todo el impulso para buscar coronarse en uno de los eventos más grandes de lucha libre a nivel internacional.