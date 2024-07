Alex Shelley reconoce el interés de WWE y AEW

Como ya lo hemos reportado aquí en SÚPER LUCHAS, los talentosos luchadores Alex Shelley y Chris Sabin, conocidos como The Motor City Machine Guns, están siendo seducidos tanto por Tony Khan, de AEW, como por Nick Khan y Triple H, entre otros ejecutivos, de WWE.

Y, recientemente, Shelley hizo saber a los fans que es verdad que hay interés de las dos principales empresas de lucha libre de los Estados Unidos para contratarlos, una vez se diera su salida de TNA Wrestling hace unas semanas.

Shelley estuvo el pasado 20 de julio luchando para la empresa West Coast Pro Wrestling, en un evento en conjunto con DPW y Prestige Untouchable, realizado desde el United Irish Cultural Center en San Francisco, California. Allí, cayó derrotado ante Alpha Zo en una buena lucha, y se llevó las palmas del público.

Después de la lucha, Shelley tomó el micrófono para agradecer a los fans su presencia, y sorprendió cuando dijo que tal vez nunca pudiera volver a luchar en un ring de West Coast Pro Wrestling, pero que estaba feliz porque la empresa estaba en buenas manos, en referencia a Alpha Zo. Estas fueron sus declaraciones:

Alex Shelley addresses the Motor City Machine Gun’s rumors of them heading to WWE tonight at West Coast Pro!

“Spoiler alert. I might not come back here” pic.twitter.com/OmlfLm3cYD

— The Wrestling Blog (@WrestlingBlog_) July 21, 2024