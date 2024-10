Alex Shelley y Chris Sabin se unieron recientemente a la marca SmackDown de WWE, para revolucionar la división de parejas, considerando los pergaminos con los que han venido precedidos, especialmente durante su tiempo en TNA. En su debut, derrotaron en una triple amenaza al equipo conformado por Ángel y Berto y a los ex Campeones, A-Town Down Under.

► Alex Shelley, agradecido por su debut en WWE

Alex Shelley, que ha luchado durante más de dos décadas para promociones como ROH, NJPW y TNA, reaccionó en sus redes sociales tras su debut en SmackDown, expresando alegría y gratitud por formar parte de la WWE.

«He evitado publicar algo durante un tiempo porque ha sido una semana muy ocupada y sabía que quería hacer este video. Es algo que quería hacer, quiero expresar mi gratitud a todos los que me han apoyado, no solo a lo largo de mi carrera de lucha libre profesional, sino de mi vida, y eso es amigos, compañeros de trabajo y familia. Lo que pude lograr el viernes por la noche en ‘SmackDown’ fue un sueño hecho realidad. Ahora puedo decir que no soy solo un fisioterapeuta, no soy solo un entrenador de fuerza y ​​terapia, no soy solo un amigo o un hermano, o un punk rocker o un artista, sino que ahora soy una superestrella de la WWE. Poder verbalizar eso tiene un poder muy, muy profundo y profundo aquí en el corazón y, nuevamente, no podría haberlo hecho sin el apoyo de tanta gente, en tantos puntos diferentes en mi vida».

Shelley afirmó además que es una de las personas más bendecidas por todo lo que ha logrado en la lucha libre profesional, y agregó que el trabajo duro comienza ahora, especialmente cuando están a una victoria ya de obtener una oportunidad por el Campeonato de Parejas WWE. De hecho, si derrotan a DIY la próxima semana, lucharán contra The Bloodline por los títulos, en lo que sería apenas su tercer combate en WWE.