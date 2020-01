Triple H es el responsable principal de lo que está ocurriendo en NXT. Es la tercera marca de WWE, aunque todavía no se ha deshecho del aura de territorio de desarrollo, y semana tras semana muestra los mejores combates del Imperio McMahon. Siempre existen excepciones, pero la fanaticada sabe que si quiere ver buena lucha libre tiene que estar pendiente del show de los miércoles. Todo esto no sería posible sin los luchadores, sin todas las personas que trabajan detrás de cámaras, por supuesto, pero el Jefe de Operaciones es quien lleva la bandera.

Y en la marca que maneja hizo su debut recientemente Alex Shelley, a quien había muchas ganas de ver en la misma después de todo lo que ha hecho durante su carrera en las empresas más importantes del mundo, a excepción claro de la Gran W. Lo hemos visto y parece que lo veremos más de acuerdo a sus declaraciones después de su primer combate. Y no ha querido pasar la oportunidad de dar las gracias.

In short, @WWENXT has actively redefined the way our sport treats those who sacrifice their bodies for a livelihood and enjoyment of the fans. Thank you for that contribution, @TripleH, you have ensured that great strides are made in terms of care for wrestlers.

