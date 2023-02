Alex Riley debutará en la NWA en Nuff Said pronto

“Claramente tenía algo de óxido en mí y quería estar en una forma un poco mejor, pero estaba agradecido de estar ahí afuera, hombre, y estaba realmente agradecido de estar frente a la gente y Dios te bendiga [Tyrus] por estar ahí fuera conmigo. Fue genial. Fue un gran evento de caridad y gracias a Brian Myers… Absolutamente [gracias también a Matt Cardona], y con el debido respeto, hay algunas cosas que tengo que arreglar con seguridad y planeo arreglarlas y regresar para otro evento donde sea que esté“.

Alex Riley pronunció estas palabras en diciembre de 2022 poco después de hacer su retorno a los encordados tras seis años retirado durante el evento independiente CAP 5th Annual Major Pod Holiday Toy Drive. No tuvo un nuevo combate todavía pero el 11 de febrero estará haciendo su debut en la NWA en Nuff Said, cuando enfrente a EC3.

EC3 is an interesting addition to any #wrestling show. But perhaps even more intriguing is what happens when he meets his former(?) friend, a debuting Kevin Kiley!

Don't miss a sold out #NuffSaid LIVE from Tampa, FL!

Only available on @FiteTV !

👉 https://t.co/0UkaDCMm7N pic.twitter.com/pHNxZEdivb

— NWA (@nwa) February 5, 2023