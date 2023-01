Alex Reyes regresa a UFC después de cinco años

A Alex Reyes le dijeron en 2018 que nunca volvería a caminar. Avance rápido más de cinco años después, y véalo caminar directamente a la jaula de UFC.

Pelear voluntariamente en una jaula contra otro combatiente entrenado ya es una hazaña semi-sobrehumana. Para Reyes, sin embargo, el logro se extiende más allá de eso, considerando las profundidades de las que ha surgido. El regreso es emotivo, quizás improbable y muy inusual.

Un miembro un poco olvidado del elenco de UFC, Reyes tiene marca de 13-3 como profesional con una pelea de UFC en su haber. La pelea se produjo en septiembre de 2017, subiendo una categoría de peso frente a Mike Perry con poca antelación. No ha peleado desde entonces, pero no por voluntad propia.

Cuando Reyes habló con MMA Junkie en noviembre de 2019 , su vida era monótona, llena de inyecciones intravenosas e incertidumbre. No fue fácil ser positivo después de que la osteomielitis pusiera su mundo patas arriba, pero hizo todo lo que pudo.

El mundo se movía a su alrededor y se sentía atrapado. Recuperó su capacidad para caminar, pero la vida seguía siendo un poco difícil.

“Mentalmente, siento que el tren se ha ido sin mí. Dónde podría estar, ahora mismo en el UFC, y dónde debería estar, en comparación con donde estoy. Esa es la parte más difícil: tratar de no dejar que eso me deprima”.

Casi seis años después de su competencia más reciente en la jaula, Reyes finalmente está de regreso a bordo del motor expreso y transmite positividad a medida que sale de la estación y se dirige al UFC Apex para una pelea el 25 de febrero contra Trevor Peek (7-0 MMA , 0-0 UFC).

“Los médicos me decían que no iba a volver a caminar, que no iba a cargar a mis hijos, que necesitaba cambiar de carrera. Tenía muchos seguidores a mi alrededor. Tenía a mi familia, mi esposa, entrenadores, gerencia, personal en el UFC. Creyeron en mí y di lo mejor de mí y vencí la infección. No necesité la cirugía. Aquí estoy, hombre, cinco años después. Mi mente nunca dejó el deporte”.

Los problemas de salud comenzaron para Reyes cuando contrajo E. coli a través de una inyección de células madre. La infección causó osteomielitis severa y una serie de otros síntomas. Reyes estaba postrado en cama y con fuertes dolores.