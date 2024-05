Alex Pérez espera que Alexandre Pantoja retenga el título en UFC 301

Alex Pérez espera matar dos pájaros de un tiro en un futuro próximo: ganar el título de peso mosca de UFC y vengar su derrota ante Alexandre Pantoja .

El contendiente de peso mosca de UFC espera que Pantoja defienda su título de 125 libras contra Steve Erceg el sábado en el evento principal de UFC 301 en Brasil. Pérez (25-8 MMA, 7-4 UFC) confía en que Pantoja pueda hacer el trabajo, desde un punto de vista objetivo y analítico, pero también espera que ese sea el caso por razones personales.

«Le doy una probabilidad de 70/30, 60/40. Pantoja tiene la experiencia. La lucha de Pantoja no es la mejor, pero es solo un perro que sigue disparando. De pie, Pantoja es duro. Puede recibir un puñetazo. Steve, no lo he visto mucho fuera de UFC, pero también es un semental. Una cosa que da miedo en la división es que ha demostrado que tiene poder de nocaut con un solo golpe, ya sea que simplemente haya presionado el botón correcto sobre (Matt) Schnell o qué. Pero en el papel, Pantoja es golpeado y Steve va a golpearlo, así que aún así dale una oportunidad.

“Obviamente quiero que Pantoja gane porque si peleo por el título, quiero pelear contra el tipo que me venció”.

Tanto Pantoja como Pérez se enfrentaron en 2022 y el brasileño se impuso y sometió a Pérez en el primer asalto.

Hoy, Pérez siente que está en una situación un poco extraña dado que obtuvo una gran victoria por nocaut en el evento principal de UFC en ESPN 55 la semana pasada, pero también tiene marca de 1-3 en sus últimas cuatro presentaciones. Pérez espera mejorar esa racha el 15 de junio, cuando se enfrente a Tagir Ulanbekov en un evento de UFC Fight Night en Las Vegas.

Aunque no confía en ello, Pérez cree que tal vez pueda tener una oportunidad por el título dado el estado de la división, que tiene a muchos de los principales contendientes lesionados o que vienen de derrotas.

“Cualquier cosa puede pasar en este deporte, pero yo sólo me preocupo por mí mismo. Obviamente. Quiero pelear y vencer a todos estos muchachos. No deseo ningún rencor hacia ellos. Ojalá puedan recuperarse y podamos continuar con esta lucha. Pero si llega la oportunidad, genial. Aprovecharé la oportunidad”.