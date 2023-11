Alex Pererira quiere vengar a Glover Teixeira en UFC 295

Alex Pereira disfruta la oportunidad de devolverle el título de peso semicompleto a su mentor. Pereira (8-2 MMA, 5-1 UFC) se enfrenta a Jiri Prochazka (29-3-1 MMA, 3-0 UFC) por el título vacante de las 205 libras en el evento principal de UFC 295 del sábado en el Madison Square Garden de Nueva York. La cartelera principal se transmite por pago por evento luego de las preliminares en ESPNews y las primeras preliminares en ESPN+.

Prochazka sometió a Glover Teixeira en una guerra total en UFC 275 para convertirse en campeón, pero luego dejó vacante su cinturón luego de sufrir una lesión en el hombro que requirió cirugía. Con la victoria más reciente de Prochazka sobre Teixeira, Pereira tiene la oportunidad de vengar esa derrota. Pero no es una búsqueda emocional para “Poatán”.

«No voy a entrar en esta pelea con emociones encontradas sobre la venganza. No quiero jugar ese juego. Quiero ir con una mentalidad muy positiva. Voy a pelear con la mentalidad de que ellos ni siquiera han peleado antes. Pero mirar el otro lado de poder devolverle a Glover su cinturón y devolverlo al gimnasio, eso significa mucho para mí”.

El ex campeón de peso mediano de UFC, Pereira, tuvo éxito en su debut en el peso semipesado cuando superó al ex campeón Jan Blachowicz en UFC 291 en julio. Se enfrenta a un Prochazka mucho más experimentado, pero eso es algo a lo que ya está acostumbrado.

«Lo que lo hace peligroso es toda la experiencia que tiene. Es un luchador experimentado. Es peligroso, pero eso me ayuda a mantenerme consciente y no pasarlo por alto. De hecho, me estoy preparando para ir allí y hacerlo. Es un tipo experimentado y experimentado. Eso juega un papel en ello”.