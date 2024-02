Alex Pereira vs. Jamahal Hill en el evento estelar de UFC 300

La espera terminó. UFC 300 tiene un evento principal. Como anunció el director ejecutivo de promoción, Dana White, el título de peso semicompleto de UFC estará en juego el 13 de abril cuando el campeón Alex Pereira se enfrente al ex campeón Jamahal Hill , quien nunca perdió el título en competencia.

White hizo el anuncio en las redes sociales luego de la conclusión del UFC 298 del sábado. En noviembre, Pereira ganó el título de peso semicompleto de UFC que Hill dejó vacante meses antes cuando derrotó a Jiri Prochazka por nocaut técnico. La victoria marcó su segundo reinado del título divisional en UFC.

BREAKING!!!

The #UFC300 main event will be Pereira vs Hill April 13th from Las Vegas pic.twitter.com/YrfTxLWsZ2

— danawhite (@danawhite) February 18, 2024