Alex Pereira solo quiere a Jon Jones para posible ascenso a peso completo

Alex Pereira está abierto a desafiarse a sí mismo en el peso completo de la UFC, pero solo si compite por el oro indiscutible.

“Poatan” noqueó a Jiri Prochazka para defender con éxito su título de peso semicompleto en UFC 303 en junio. Después, el campeón interino de peso completo Tom Aspinall mencionó su nombre como un posible retador en el futuro, pero Pereira no está interesado en competir por nada menos que el título oficial.

“No me interesa pelear con Aspinall en este momento. Para ser honesto, el peso completo no es mi objetivo, no es mi enfoque principal. Tom Aspinall, no hablo de él como peleador, hablo de posiciones. Creo que ahora estoy en otra posición. No tiene sentido para mí pelear por el cinturón interino, honestamente”.

Aspinall tiene previsto defender su cinturón interino de peso completo en UFC 304 contra Curtis Blaydes , mientras que Jones se recupera de una lesión en el hombro y espera una fecha para enfrentarse al ex campeón Stipe Miocic .

“No le estoy quitando nada a [Aspinall], lo respeto mucho. Creo que es un atleta increíble, un tipo que es muy peligroso técnicamente. Solo estoy hablando de pelear por un cinturón interino. Para mí no tiene sentido. Así que lo descarto, no hay posibilidad de pelear con él ahora. Si fuera campeón y dijera eso, por supuesto que estaríamos promocionando esa pelea. Lo forzaría más, pero no tiene sentido pelear por el cinturón interino en este momento”.

¿Reaccionaría Pereira de la misma manera si viera a Jon Jones desafiarlo?

El ex campeón de peso mediano de UFC y actual rey de peso semicompleto dijo que estaría interesado, aunque no es su principal prioridad en este momento.

“Como dije, mi enfoque está en mi categoría. Estoy evolucionando mucho, lo estoy haciendo muy bien. Ese es mi enfoque, estoy haciendo muchas cosas buenas en esta división. Estoy muy contento con esto. No voy a forzar nada. Creo que cuando llegue a los pesos completos, tengo el peso y el nombre hoy para pelear en los pesos medianos, lo cual no haré, pero si volviera a los pesos medianos, pelearía por el cinturón. Si voy a los pesos completos, pelearía por el cinturón. Como dije, tengo 37 años, así que tengo que ir directo a la cima, directo al cinturón. Si es Jon Jones, si es Aspinall, quien sea, no me importa. Solo estoy mirando el cinturón”.