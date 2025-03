El ex campeón semicompleto de la UFC Alex Pereira ha negado rotundamente las acusaciones de haber hecho trampas durante su pelea titular en el UFC 313 contra Magomed Ankalaev.

Pereira (12-3 MMA, 9-2 UFC) perdió su título ante Ankalaev (21-1-1 MMA, 12-1-1 UFC) por decisión unánime tras un tenso combate a cinco asaltos en el que el peleador daguestaní intentó sin éxito derribar doce veces al ex campeón mundial de dos pesos de GLORY Kickboxing.

Tras la pelea, el entrenador jefe de Ankalaev, Sukhrab Magomedov, sugirió que la impecable defensa de derribos del brasileño podría haber sido el resultado de un engrase.

«Para ser sincero, el plan desde el principio era entablar una lucha, acercarse al rival en el clinch y desgastarlo», declaró Magomedov al medio ruso Ushatayka. «Pero, cuando Magomed le empujó a la valla, cerca de nuestra esquina, me pareció que Pereira llevaba algún tipo de sustancia encima. Si mi experiencia no me falla, diría que fue así.

«El sudor no fluía de su cuerpo, sino que se apelmazaba», añadió. «Eso es lo que parece también en su cuerpo. Magomed dijo después que olía como si llevara una pomada y estuviera pegajoso. No olvidemos que (el amigo y entrenador de Pereira) Glover Teixeira es un veterano del juego y conoce todos los trucos», añadió el entrevistador.

► Alex Pereira niega las acusaciones de trampas

En una comparecencia en el programa The Ariel Helwani Show, Alex Pereira negó las acusaciones del equipo de Ankalaev.

«No me he puesto nada en el cuerpo«, dijo el ex campeón a Helwani. «La forma en que su entrenador está montando esta (historia) me suena a que está tratando de inventar una excusa, buscando una excusa para justificar el hecho de que entrenó a un tipo para derribarme, pero el tipo fue frustrado (en) doce de sus intentos de derribo».

«Es como cuando estás en una empresa y metes la pata y no haces lo que se supone que debes hacer, y luego tratas de poner excusas para justificarlo. Yo no me he puesto absolutamente nada en el cuerpo».

Pereira disfrutó de una exitosa carrera en el mundo del kickboxing antes de fichar por la UFC en 2021 y ganar el título mundial en dos categorías de peso. El luchador, de 36 años, insiste en que nunca ha infringido las normas en ninguno de los deportes en los que ha competido.

«Me molesta, porque incluso en mi carrera en GLORY nunca hice nada que no debiera«, dijo el brasileño. «Por ejemplo, si ves una vez que me quitaron un punto, creo que fue en mi última pelea, porque el árbitro dijo que había demasiado clinch (que no lo había), pero yo siempre hice todo según el reglamento y por eso todo funcionó tan bien en mi carrera».