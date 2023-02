Alex Pereira: No intento demostrar nada a nadie

El campeón de peso medio de la UFC, Alex Pereira, ha respondido a quienes cuestionan su capacidad de lucha.

Pereira, ex campeón de Glory Kickboxing en dos divisiones, ha experimentado una transición increíblemente exitosa a las MMA. Al igual que el también ex kickboxer Israel Adesanya, Pereira fue capaz de hacerse con el oro de la UFC en poco tiempo.

“Poatan” derrotó a Adesanya dos veces en kickboxing y lo destronó en las MMA cuando lo noqueó en el UFC 281 para hacerse con el título de peso medio el pasado noviembre. En el combate, Pereira fue derribado y controlado por Adesanya, que no suele recurrir a la lucha cuerpo a cuerpo para ganar peleas.

Pero a Pereira (7-1 MMA, 4-0 UFC) le gustaría recordar a todo el mundo que él también fue capaz de derribar a Adesanya (23-2 MMA, 12-2 UFC).

“La gente que habla de eso es la gente que nunca ha luchado conmigo, que no ha entrenado conmigo”, dijo Pereira a ESPN a través de un intérprete. “Todos los que vienen y ruedan conmigo, luchan, hacen algo de MMA, se van muy sorprendidos y dicen: ‘Tío, no sabía que podía luchar así’. Pero no intento demostrar nada a nadie. (Sólo hago lo mío, pero estad atentos al futuro”.

“La gente dice que no sé luchar, pero casi nadie podría derribar a Israel con un derribo. (Yo) le derribé, así que ¿qué pasa?”.

Pereira y Adesanya se enfrentarán en la pelea estelar del UFC 287 el 8 de abril en el Miami Dade Arena.