Alex Pereira: Me gustaría mostrar mi grappling

En estos momentos, Alex Pereira está en la cima de las artes marciales mixtas a nivel mundial. El ex rey del peso medio es ahora el rey de las 205 libras y no muestra signos de desaceleración.

De hecho, algunos dirían que está empezando a encontrar su mejor momento en las artes marciales mixtas, lo que es una perspectiva aterradora.

Por su parte, Magomed Ankalaev es uno de los hombres a los que se ha considerado como su futuro rival. Por supuesto, parece que Jiri Prochazka puede ser su próximo rival natural, pero Ankalaev está justo detrás de él.

Pereira noqueó a Prochazka para hacerse con el título vacante de las 205 libras en el UFC 295, una decisión que Prochazka consideró demasiado prematura.

Desde entonces, Pereira ha defendido su título una vez, al noquear a Jamahal Hill en el UFC 300 de abril. Esa misma noche, Prochazka (30-4-1 MMA, 4-1 UFC) se recuperó con un nocaut contra Aleksandar Rakic.

► Alex Pereira lanza una advertencia

En una entrevista reciente, Pereira se mostró preocupado por el impacto que podría tener en él el juego en el suelo de Magomed.

«No soy quién para insultar. No soy el tipo que elige la pelea», dijo Pereira a Sportsnet a través de un intérprete. «Pelearé con quien quiera la UFC, pero el nombre que está sobre la mesa ahora mismo es Jiri Prochazka. Todavía estamos negociando. Me gustaría pelear alrededor de agosto, pero aún no hay nada concreto».

Aunque Prochazka parece estar primero en el radar de Pereira, «Poatan» no rehuiría pelear con Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC), a quien muchos ven como su prueba más dura en la división.

Ankalaev está invicto en sus últimas 12 peleas, la más reciente de las cuales fue el nocaut de la noche sobre Johnny Walker en enero.

«Todo el mundo habla de Ankalaev, habla de su terreno, pero no conocen mi terreno», dijo Pereira. «Ni siquiera es para demostrarlo (mi juego de suelo). (Me dejo llevar. Pero me gustaría mostrarlo alguna vez«. Citas vía MMA Junkie

Independientemente de quién sea o no el siguiente, nadie puede negar que ambos son buenos rivales para Pereira. Parece que ambos están dispuestos a hacerlo realidad, así que veamos qué pasa a partir de ahora.