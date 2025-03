Alex Pereira: He motivado a mucha gente

El conocido Joe Rogan afirmó recientemente que la reciente derrota de Alex Pereira por el título del peso semipesado ante Magomed Ankalaev puede haberse debido en parte al hecho de que tenía lesiones y dolencias antes del evento principal del UFC 313.

«Dicen que [Pereira] peleó con una mano rota y norovirus contra Ankalaev», dijo Rogan en su podcast.

Pereira ha respondido a eso durante una entrevista con Ariel Helwani, aunque se detuvo a explicar el verdadero alcance de sus problemas y sugirió que sólo lo haría una vez que había ganado el cinturón de nuevo.

«No estoy tratando de quitarle mérito a Ankalaev», dijo Pereira en “The Ariel Helwani Show” a través de un intérprete. «Mucha gente intenta hacer ese tipo de cosas, y yo no soy este tipo de persona. Todo el mundo pasa por problemas, y estoy seguro de que él también tuvo los suyos. Yo tuve los míos. «Mi mano está bien, pero afectó a las cosas. Pero no quiero usar eso como excusa. No quiero poner excusas. No quiero usar esto como palanca para nada.

«Mi momento va a llegar para ganar el cinturón, y entonces podré revelarlo todo para vosotros. Sí, (me planteé no pelear en UFC 313). Fue una de las peleas más complicadas por todo lo que pasó. No me arrepiento porque he conquistado muchas cosas, he motivado a mucha gente y siempre que me he esforzado he podido superarlo. Muchas veces funcionó, pero esta vez no era mi momento».

Se espera que Pereira se enfrente ahora a Ankalaev en la revancha, aunque todavía no es oficial.