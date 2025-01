Alex Pereira se ha reído de las acusaciones de Jiří Procházka de que utiliza prácticas ocultas para ganar sus peleas.

Pereira y Procházka se han enfrentado en dos ocasiones dentro del octágono, siendo su primer encuentro una batalla por el título vacante del semicompleto en el UFC 295 en noviembre de 2023, donde «Poatan» consiguió una victoria por nocaut técnico en el segundo asalto. Ambos se volvieron a ver las caras el pasado junio en el UFC 303, donde el brasileño volvió a imponerse por KO en el segundo asalto, pero con una actuación mucho más dominante.

Antes de su revancha, «Denisa» hizo algunas acusaciones interesantes, afirmando que Pereira se basa en la magia negra y en dudosos rituales espirituales para manipular a sus oponentes, lo que en última instancia le lleva a la victoria en sus peleas.

En su reciente aparición en Joe Rogan Experience, Procházka reiteró sus acusaciones, insistiendo en que el uso de la magia negra por parte de Pereira es el «mayor poder» que ejerce sobre sus oponentes.

Durante una entrevista con Ariel Helwani el lunes, «Poatan» respondió a las acusaciones del peleador checo, subrayando que él pone su confianza en su fe y en una genuina pasión por la competición justa, más que en cualquier influencia sobrenatural.

«Todo el respeto para él, pero ningún hombre», dijo Pereira a través de un traductor. «Soy un hombre temeroso de Dios. Tengo a Dios en mi corazón… Él sólo dice esas cosas; yo nunca he participado en ninguna de esas cosas. Soy una persona normal. Si realmente creyera eso, ¿tomaría una muñeca, me ataría de pies y manos y luego pelearía conmigo, como si eso fuera a funcionar?».

Pereira, que se prepara para su cuarta defensa del título contra Magomed Ankalaev en el UFC 313 el 8 de marzo, compartió además que si su dos veces adversario puede dejar atrás sus acusaciones, potencialmente podrían ofrecer a los aficionados una electrizante pelea trilogía en el futuro.

«Con todo respeto hacia él, y honestamente hablando, si fuéramos y peleáramos de nuevo por tercera vez y si él dejara todo esto [las acusaciones] a un lado y simplemente peleara, creo que seríamos capaces de dar una pelea mucho mejor… No quiero pelear con tipos que están haciendo trampa, no, quiero pelear con ellos en su mejor momento… en su mejor momento. Un tipo que esté listo, que tenga el fuego dentro y piense ‘quiero vencer a este tipo’. Y si están en su mejor momento, no hay razón para hablar de este tipo de cosas».

«Poatan» viene de una reñida victoria por nocaut sobre Khalil Rountree en el UFC 307 de octubre, defendiendo con éxito su título. Por su parte, Procházka se impuso por un devastador nocaut en el tercer asalto al ex campeón Jamahal Hill en el UFC 311, con lo que se posiciona como firme candidato a regresar a la lucha por el título.