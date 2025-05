Alex Hammerstone: «WWE NXT significó mucho para mí»

El actual luchador independiente Alex Hammerstone tuvo una breve experiencia en WWE NXT en septiembre de 2024 cuando aún estaba en TNA. Pudo enfrentar a dos de las principales Superestrellas en desarrollo: Oba Femi, el presente Campeón NXT, y Tony D’Angelo.

Aquella oportunidad no tuvo continuación y tampoco se unió a la World Wrestling Entertainment una vez terminó con la Total Non-Stop Action pero guarda el mejor de los recuerdos de la experiencia, según expresa en una entrevista con WrestleZone:

“Como dijiste, eso fue sin duda uno de los momentos más destacados de todo mi tiempo allí. Tuve el privilegio de poder hacerlo. Espero que nadie tergiverse mis palabras y piense que soy un amargado que odia TNA. No resultó como yo esperaba, pero me presentaron algunas grandes oportunidades. Intenté sacar el mayor provecho de la situación, y esa fue definitivamente una de esas ocasiones. Y para mí, a nivel personal, fue algo muy especial porque mucha gente no sabe que, en el transcurso de una década, tuve tres pruebas con WWE.

Tú llegas a esas pruebas y básicamente te ponen a hacer ejercicios sin parar, es casi como un campo de entrenamiento, donde te dicen: ‘¡Tírate y dame 20! Corre las cuerdas. Haz esto, haz lo otro’, y básicamente te están torturando. Pero ahora [regreso como luchador de TNA] y estoy en el centro de entrenamiento de WWE, y todos me dan la mano. ‘Oh, Hammer, qué bueno tenerte aquí’. Todos fueron tan acogedores, tan profesionales… fue una experiencia realmente genial.

Oba es un tipo con muchísimo talento, pero también muy maduro y generoso. En ningún momento, durante mis combates en NXT ni en los dos días que pasé allí, sentí ni una pizca de ‘Este tipo ni siquiera es parte de nuestra empresa. ¿Qué hace aquí?’. Lo único que recibí fue respeto. Lo único que recibí fue una actitud acogedora. Recuerdo que cuando estuve en este edificio la primera vez, tenía miedo incluso de hablar. Esto realmente demuestra la evolución de mi carrera, y lo resume de una manera muy positiva. Una experiencia genial de principio a fin.”