Alex Hammerstone se acuerda de MJF: “Muy generoso”

Antes de iniciarse en AEW como una de las promesas más interesantes para acabar convirtiéndose en una realidad como uno de los mejores del mundo y Campeón Mundial de Peso Completo, MJF trabajó como independiente en un montón de compañías. Comenzó su carrera profesional en 2015. Entre ellas, están: Combat Zone Wrestling, DEFY Wrestling, House of Glory, Revolution Pro Wrestling, Beyond Wrestling, Lucha Libre Worldwide AAA, Pro Wrestling Guerrilla o Game Changer Wrestling.

> Alex Hammerstone se acuerda de MJF

Ahora nos vamos a sus tiempos en Major League Wrestling, donde trabajó desde 2017 hasta 2020, cuando ya estaba a tiempo completo en All Elite Wrestling. Tuvo un total de 29 combates, quizá en el futuro tenga más. Fue Campeón de Peso Mediano MLW y Campeón Mundial de Parejas MLW, junto a Richard Holliday, en un equipo llamado The Dynasty. Nunca fue Campeón Mundial de Peso Completo MLW. En la actualidad, lo es Alexander Hammerstone, que justamente pudo trabajar con MJF entonces.

Y de ello estuvo hablando recientemente con Scott Fishman para SEScoops:

“Qué harto estarías de estar rodeado de personas que intentan obtener algo de ti. En The Dynasty, no había nada de eso. No estábamos tratando de aprovecharnos de Max. Solo trabajábamos juntos y nos divertíamos. Fue muy generoso con nosotros en muchos sentidos porque no tenía miedo de mostrarse como inferior.

“Él sabía que iba a tener éxito, así que se sentó allí y nos ayudó. Max y yo tuvimos un combate mano a mano en MLW. Hasta el día de hoy es uno de mis combates favoritos. No hubo una parte de él que entró en ese combate tratando de convertirlo en el espectáculo de MJF. Fue un combate muy entretenido que nos elevó a ambos. Hay mucho más en Max de lo que la mayoría de la gente cree. Dicho esto, el personaje de MJF no es solo un personaje. Ese es Max para ti”.

What are myself and @The_MJF discussing in this photo? pic.twitter.com/WFa2Jz9MkF — Hammerstone (@alexhammerstone) December 2, 2020

¿Qué opinas de las palabras de Alex Hammerstone sobre MJF?