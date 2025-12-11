Alex Hammerstone primer participante en MLW Battle RIOT VIII

La empresa de lucha libre independiente Major League Wrestling (MLW), ha anunciado a través de sus redes sociales que Alex Hammerstone es el primer competidor del evento MLW Battle RIOT VII de 40 luchadores, evento que tendrá lugar el 29 de enero en el Osceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida.

La historia de Alex Hammerstone con Battle RIOT está grabada a fuego. En 2021, conquistó Battle RIOT III, un triunfo que definió su carrera y lo catapultó a lo que muchos aún consideran el mayor enfrentamiento por el campeonato mundial en la historia de MLW ese otoño. Hammerstone destronaría a Jacob Fatu y se haría con el título mundial de MLW, consolidándose como una de las fuerzas más dominantes y condecoradas que MLW haya visto jamás.

Tras un breve periodo fuera de la liga, Hammerstone tuvo un regreso fulgurante en Battle RIOT VII en Los Ángeles el pasado abril. Como participante sorpresa, conmocionó al mundo de la lucha libre y detonó un nuevo capítulo en su carrera, uno impulsado por la amargura, la furia y la firme convicción de que es más grande y mejor que todo y todos los que se interponen en su camino. Desde aquella noche en Los Ángeles, Hammer ha activado su modo destructor interior, arrasando con la competencia y dejando a analistas, luchadores y apostadores de acuerdo en un punto: podría ser el hombre a vencer en 2026.

Y eso es antes de que se haya anunciado ningún otro participante. El Battle RIOT sigue siendo una de las tradiciones más impredecibles y caóticas de MLW. 40 participantes entran en intervalos de 1 minuto. Las eliminaciones se producen por conteo, sumisión o lanzamiento por encima de la tercera cuerda. Armas, comodines y participantes sorpresa son válidos. Las alianzas se forman y se desintegran en cuestión de minutos. El último competidor en pie gana el premio final: una futura oportunidad por el Título Mundial de MLW.

La entrada de Hammerstone plantea la pregunta que se cernirá sobre Florida Central hasta la campana final: ¿Podrá Hammerstone ganar su segundo Battle RIOT y una vez más impulsarse a un enfrentamiento por el título mundial?

Los fanáticos lo descubrirán el jueves 29 de enero, cuando las puertas se abran, el reloj de cuenta regresiva llegue a cero y el RIOT estalle una vez más.