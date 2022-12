Alex Cáceres explica porqué no celebra cuando gana

El peso pluma de la UFC, Alex Cáceres, obtuvo una gran victoria sobre Julián Erosa el pasado sábado, pero no lo sabrías por su comportamiento.

Durante una reciente entrevista en The MMA Hour, Cáceres explicó su filosofía para no alegrarse por las victorias.

«Esa ha sido siempre la mentalidad que he tratado de lograr, que estoy tratando de lograr todo el tiempo», dijo Cáceres. «La vida va a seguir pase lo que pase, no importa si ganas o si pierdes. La gente va a volver al trabajo mañana, a seguir con su ajetreada vida. Así que quiero disfrutar de esos momentos, pero después …. celebrar algo que ya has hecho… para mí es como mirar al pasado»



«Vivir en el futuro sería preocuparse por el resultado, y tampoco quiero hacer eso… Celebro cada golpe, cada movimiento que hago, y esa es mi celebración. La acción y el hecho en sí, no lo que viene después, que es sólo el resultado«.

Un luchador con el kilometraje de Cáceres probablemente se centraría en competir por un título antes de colgar los guantes. Sin embargo, no es el caso de Cáceres, ya que cree que su forma de pensar y su enfoque poco ortodoxo de la lucha puede que nunca se traduzcan en un campeonato.