Aleksandar Rakic: «Magomed Ankalaev es un mejor rival que Jiri Prochazka»

Aleksandar Rakic ​​​​disfruta de la oportunidad de luchar contra Magomed Ankalaev. Rakic ​​(14-4 MMA, 6-3 UFC) se enfrenta a Ankalaev (19-1-1 MMA, 10-1-1 UFC) en la cartelera principal del UFC 308 del sábado en el Etihad Arena (pago por visión, ESPN+ ).

Rakic ​​sabe lo que está en juego con una victoria. Muchos piensan que Ankalaev es el contendiente número uno que Khalil Rountree dejó pasar por alto para enfrentarse al campeón de peso semicompleto Alex Pereira en UFC 307.

«Lo que realmente me hace feliz es que UFC me dio a Ankalaev, y honestamente creo que si no hubiera dado una buena pelea en UFC 300, no importa el resultado, nunca habría conseguido esa pelea«.

“Cuando me dijeron que pelearía contra Ankalaev, inmediatamente dije que sí porque es el número 2 del ranking, detrás de Jiri Prochazka, quien perdió dos veces ante Pereira, así que este es el mejor enfrentamiento para mí. Estilísticamente, será un mejor enfrentamiento para mí que Jiri Prochazka”.

Aunque Rakic ​​viene de dos derrotas consecutivas ante Jan Blachowicz y Jiri Prochazka, Chael Sonnen cree que Rakic ​​es una pelea peligrosa para Ankalaev. Según DraftKings, Rakic ​​es un perdedor con una cuota de +285 y el jugador de 32 años está listo para jugar un papel de aguafiestas.

“Es hora de recordarles a los fanáticos, a la gente y a la UFC quién era ‘The Rocket’ en aquellos tiempos. Estoy listo para arruinar la fiesta el sábado y cambiar las cosas”.