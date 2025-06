Aleister Black ya tiene previsto cuándo se retiraría del ring

Aleister Black regresó a la WWE durante el episodio de WWE SmackDown del pasado 25 de abril y, desde entonces, ha aparecido con regularidad en la programación semanal, aunque no ha tenido éxito en clasificar tanto en Money in the Bank como en el torneo de King of the Ring.

► Aleister Black se plantea sus objetivos en WWE

Durante una entrevista con Le10Sport, Aleister Black habló sobre sus objetivos actuales en la WWE, afirmando que encabezar WrestleMania y ganar un título es algo que todo luchador debería aspirar si quiere llegar a la cima de la industria, y añadió que lo importante es aprovechar al máximo el tiempo que le queda de carrera, que espera sean otros cinco u ocho años. Black afirmó que actualmente se encuentra en la mejor forma de su vida, tanto física como mentalmente.

«Encabezar WrestleMania y ganar un título. Creo que todo luchador con una meta debería aspirar a ella si quiere alcanzar el máximo nivel posible en nuestra industria. Esa es la meta. Pero no importa el título, ni quién sea el oponente, ni la rivalidad, ni la historia. Lo que importa es que quiero lograr todo lo que pueda en el tiempo que me queda como luchador, que espero sean de cinco a ocho años. Me siento bien. Creo que estoy en la mejor forma de mi vida. Mentalmente, me siento genial.»

Tras un paso por AEW, Aleister Black ha regresado a WWE, la cual considera su casa, demostrando a los fanáticos de todo el mundo que superará todas las expectativas en su segunda etapa, y se ha trazado unas metas muy exigentes. Veremos si WWE lo utiliza de mejor manera que en su etapa previa, donde fue despedido cuando apenas estaba iniciando una rivalidad contra Big E.