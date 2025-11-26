Aleister Black, WWE y la vida: «Así veo el mundo»

Después de sus años como Malakai Black en AEW, Aleister Black está nuevamente asentado en la WWE. ¿Cómo se siente, junto a Zelina, contra Cody Rhodes…? El luchador veterano de los Países Bajos habla de estas cuestiones y más en una reciente entrevista con Graham «GSM» Matthews.

► En palabras de Aleister Black

Regreso a WWE y experiencia actual:

«Ha sido absolutamente fantástico. No tengo quejas. Al principio estábamos viendo cómo encajábamos las cosas y cómo se desarrollarían. Fue un proceso de reestablecer partes de lo que era mi personaje con algunos giros diferentes y rasgos evolutivos. Eventualmente encontré mi ritmo, primero con Damian Priest y ahora con mi esposa. Viajar con mi esposa, los combates, los vestuarios… toda la experiencia ha sido increíble, realmente no puedo quejarme. Ha sido un torbellino de emociones y oportunidades.»

Trabajando con su esposa Zelina:

«Soy una persona que toma las cosas como vienen. En 2020, unos meses antes de irme, ya había planes para alinear a mi esposa conmigo en los segmentos de ‘Dark Father’. Se grabaron algunas vignetas de prueba, pero luego me fui a otra empresa. Cuando regresé, fue un tema que se discutió de inmediato con los escritores y Triple H. Primero dudaron, luego dijeron ‘no es buena idea’, y finalmente decidieron que sí. Estoy extremadamente feliz de poder hacerlo, especialmente porque conocemos lo que vendrá y hemos estado trabajando en cosas únicas en nuestra escuela de lucha libre.»

La diferencia entre su regreso y su primera etapa en WWE:

«El entorno es completamente diferente, aunque hay similitudes. Vince (McMahon) tenía una visión diferente, pero el negocio sigue funcionando. Ahora los escritores están mucho más involucrados, lo que hace que la colaboración creativa sea mucho más fluida que antes. Hay más libertad para explorar los personajes y los promos, algo que ya se hacía en NXT pero que ahora se ha intensificado.»

El estilo de los shows y la cantidad de combates en los PPV:

«Tener menos combates por evento tiene mucho sentido. Incluso en Japón, cinco o seis combates por noche hacían que cada uno fuera especial. Si hay demasiados combates, se desgasta al público. Limitar los combates permite que la atención se centre en la calidad y la historia del match. Menos es más.»

¿Rudo o técnico?

«Disfruto mucho más ser un heel, aunque también me gusta ser babyface, especialmente la primera etapa en NXT, que era un tipo de babyface más estoico y energético. Mi personaje actual es más verbal y autodestructivo, con una visión cínica de la sociedad. Mis personajes siempre han reflejado un poco la forma en que veo la sociedad, y disfruto ese proceso de largo plazo, porque permite construir historias complejas.»

La evolución de su personaje y la lesión ocular:

«Lo del ojo me dio una capa adicional para comunicarme, una razón para darle un aspecto cínico al personaje. Siempre he sido fan de los villanos de James Bond, que tienen algo sobrenatural sin serlo realmente. Esto permitió que mi personaje fuera temido psicológicamente. Además, siempre me han fascinado los diseños asimétricos; hay algo en el equilibrio de la asimetría que me permite comunicar mejor mi personaje y entenderlo.»

Volver con su música original:

«Era lo único que tenía sentido. La música, las luces, las chaquetas, la estética y la naturaleza del personaje formaban un paquete único. Quitar un elemento hubiera arruinado el paquete y la expectativa de los fans. Por eso la recuperación de la música original fue esencial. Hubo detalles menores, como el ‘creak’ que Vince quería, pero no cambiaron la esencia de mi personaje.»

Rivalizar con Cody Rhodes y el futuro de las historias:

«Fue un placer luchar con Cody, es extremadamente profesional, siempre está ocupado, representando a la empresa. Me inspiró mucho y me permitió ofrecer un ‘aperitivo’ para lo que podría venir en el futuro. Ojalá podamos repetir la historia con Seth Rollins o Cody, hay un montón de posibilidades creativas y el roster está lleno de talento joven increíble.»

La música que le inspira actualmente:

«Escucho mucho black metal y hardcore. Una banda que me inspira es GARE, no solo por la música sino por la estética y la forma en que usan sigilos. Todo esto influye en cómo diseño logos, simbolismos y en la construcción de mi personaje. La música siempre ha sido fundamental para mí, no solo como entretenimiento, sino como fuente de inspiración creativa.»