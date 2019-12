La rivalidad Aleister Black vs Buddy Murphy es de lo mejor que se está viendo en este momento en WWE. Muchos esperaban que ocurriera incluso antes de que el luchador australiano abandonara la división crucero. Sin duda son dos de los nombres que más talento del elenco y en un futuro podrían estarse enfrentando con el Campeonato Universal entre ambos. De hecho, el plan actual para ellos, así como para otras Superestrellas, es que sean impulsados. Y eso suena muy bien sabiendo que nos encaminamos a Royal Rumble 2020, al camino a WrestleMania 36.

► Aleister Black vs Buddy Murphy, ¿de rivales a amigos?

Podría ser sorprendente que ambos luchadores comenzaran una alianza, pero lo cierto es que no han tenido tantos problemas entre ambos como para pensar que eso es imposible. Y no sería la primera vez que dos rivales forjan una amistad. Pero, ¿es esto lo que nos espera? En el reciente Wrestling Observer Radio, tanto Dave Meltzer como Bryan Álvarez comentaron esa posibilidad, con opiniones enfrentadas.

BA: «Pienso que podrían convertirse en una dupla«. DM: «No«. BA: «Como ocurrió con la pareja que forman Oney Lorcan y Danny Burch». DM: «Es completamente diferente. Creo que el plan a largo plazo es que Aleister Black sea un gran consentido mientras que Buddy Murphy es un gran rudo. No creo que ambos vayan a formar pareja en el corto plazo sino que van a ser estrellas individuales. Esa es la idea. Aunque ya sabes que probablemente, no quiero decir que existe una probabilidad, pero sea cual sea el plan siempre se puede descarrilar. Existe un porcentaje bastante alto cuando se trata de nuevas estrellas. A veces las cosas se descarrilan. Veremos si Vince da luz verde al plan o en cambio se aburre».

No debemos esperar que estos dos luchadores se unan a la división de duplas, lo cual es lo mejor para los dos, aunque no para la propia división. Pero tanto Black como Murphy tienen mucho talento como para que se limiten a combates de parejas donde tendrían todavía menos tiempo para mostrar lo que puede hacer. Por otro lado, lo mejor de todo sería que los dos fueran a NXT, lejos de las fauces del mandamás. Pero eso no va a ocurrir tampoco. Por lo tanto, solo queda ver cómo continúan sus carreras en la marca roja.