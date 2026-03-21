SmackDown: Aleister Black venció a Sami Zayn gracias a Trick Williams

En una de las luchas más intensas de la noche, Aleister Black y Sami Zayn protagonizaron un combate brutal que tuvo de todo: interferencias, una falla técnica que pudo arruinarlo todo, y un final fulminante que dejó al canadiense tendido en la lona.

► Momentos clave

La lucha comenzó con una distracción temprana. Trick Williams apareció y se subió a la mesa de comentaristas, desviando la atención de Sami Zayn. Black aprovechó al instante, conectando una patada en el rostro y llevando a Zayn al esquinero para castigarlo con derechazos y patadas. Sami logró revertir la situación y respondió con golpes, pero antes de que la lucha pudiera tomar ritmo, ocurrió un incidente inesperado: el humo del entrance de Black se activó por error, llenando el ring y retrasando momentáneamente la acción.

Tras la pausa comercial, el combate se convirtió en un intercambio feroz. Sami recibió patadas al pecho, pero se levantó para devolver golpes. Black respondió con un codazo giratorio devastador que dejó tendido al canadiense. Zayn evitó una patada giratoria, pero no pudo hacer lo mismo con un rodillazo sorpresivo que estuvo a punto de costarle la lucha. Black siguió castigando con una palanca a la pierna, aunque Sami usó esa misma posición para intentar una rodada a espaldas que casi le da la victoria.

La batalla se trasladó fuera del ring cuando Sami, frustrado, arrojó a Black contra la barricada de protección en dos ocasiones, castigándole la espalda y ganándose los aplausos del público. De regreso en el cuadrilátero, Zayn aplicó un Exploder en el esquinero y buscó su Helluva Kick, pero Black rodó fuera del ring para evitar el impacto. Sami, visiblemente molesto, empujó a Trick Williams y estampó a Black de cabeza contra la punta de la mesa de transmisión. Williams respondió arrojándole una bebida en la espalda a Zayn, lo que provocó que Sami se bajara del ring y le propinara una tremenda paliza.

Cuando finalmente Sami rodó hacia el ring, creyendo tener el control, se encontró con la peor de las sorpresas. Aleister Black, esperando en la penumbra, conectó su temida patada giratoria, el Black Mass, directo al rostro de Zayn. El impacto fue fulminante. Black cubrió a su rival y el réferi contó la cuenta de tres, sellando una victoria que, aunque polémica por las interferencias, fue tan contundente como espectacular.

► ¿Y ahora qué?

Aleister Black sigue mostrando por qué es uno de los competidores más letales, mientras que Sami Zayn, a pesar de la derrota, demostró que puede estar a la altura de cualquiera. Trick Williams, por su parte, sigue metiendo su cuchara donde no lo llaman. Una excelente lucha que merece más reconocimiento del que seguramente tendrá.