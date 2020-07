En las últimas dos semanas, Aleister Black ha sido atacado por Seth Rollins y Murphy por "haber interferido en su camino". En el proceso, resultaron un brazo y un ojo lastimado, esto último de forma similar a lo ocurrido con Rey Mysterio meses atrás, y ahora muchos se preguntan qué sucederá con el holandés, quien aparentemente no goza del total agrado de Vince McMahon, y justamente coincide con la destitución de Paul Heyman de la dirección creativa de la marca.

► ¿Aleister Black se tomará un tiempo fuera del ring?

Luego de que Seth Rollins atacara a Aleister Black con un pisotón y a continuación, Murphy "lastimó" su ojo. Ahora, el ex Campeón NXT aparentemente estará fuera de acción.

Durante el reciente Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer explicó que el ataque del Monday Night Messiah sobre Aleister Black tenía como objetivo sacarlo momentáneamente de la televisión. Se desconoce exactamente el motivo y el tiempo durará esta pausa.

"Sé que el plan original era eliminarlo, no sé por cuánto tiempo. Esa fue la idea original es hacer una historia con la lesión con Aleister Black, lo cual es un poco extraño cuando tienes poco talento ".

Dadas las circunstancias, al igual que sucedió con Rey Mysterio, parece que Aleister Black estará un poco fuera de la televisión, aunque se desconoce el motivo, ya que no se le ha conocido de lesión alguna recientemente. Quizás lo están preparando para volver a buscar represalias contra el Monday Night Messiah; no obstante, tendremos que ver qué planes tenga Vince McMahon para el ex campeón de NXT en el futuro.

