Aleister Black hace uso de su entrenamiento en kickboxing y muay-thai para lograr éxitos en la lucha libre. Sin ir más lejos, atendamos al Black Mass que le aplicó a The Miz en su regreso a la WWE el pasado 25 de abril.

Pero dichas habilidades nunca las llevó a las artes marciales mixtas. Cualquiera pensaría que habría sido un camino interesante para el luchador de los Países Bajos. ¿Por qué ni siquiera lo intentó? Así lo explica en Wrestling the Rap Game:

“No, Dios no. Hubo rumores, en su momento, y tengo que ser completamente honesto, no sé si fue durante o justo antes de que yo llegara a la WWE. Fue con Glory y creo que, en algún punto, la conversación se desvió hacia Bellator. Yo dije, ‘Chicos, no soy un luchador entrenado en MMA’.

En ese entonces hacía kickboxing, y luego pasé al muay-thai. No sé cómo hacer grappling. Conozco algunos movimientos de lucha y algunos agarres por lo que hago en el ring, sé algunos, pero si me pones con alguien que tenga la más mínima capacidad de hacer grappling, estaría acabado. Aunque daría una buena pelea.

Eso fue un pequeño murmullo, simplemente no quería hacerlo. En el caso de que hubiera elegido Glory, siento que estaría faltando el respeto al deporte. Estaría ocupando el lugar de alguien que ha dedicado toda su vida a ser (un luchador). Glory es un escenario enorme.

Yo ocuparía un lugar y me sentiría tan mal, no querría faltar el respeto a mis entrenadores y maestros. Siempre entrenaré artes marciales, pero competir es algo que dejo a los profesionales.”