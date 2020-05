Kurt Angle, miembro del Salón de la Fama de WWE, fue el que anunció al mundo el traspaso de Matt Riddle a SmackDown. Los rumores comenzaron hace casi una semana sobre el posible cambio y lo mismo se anunció en SmackDown el viernes pasado, y se espera que sea el primero de un selecto grupo de Superestrellas de NXT que ahora veamos en Raw o SmackDown.

Riddle perdió su último encuentro en NXT contra Timothy Thatcher en una pelea de jaula el miércoles pasado. Si bien Thatcher se llevó la victoria, el brutal combate le hizo perder un diente después de un duro ataque del Original Bro.

► Aleister Black reta a Matt Riddle

En cuanto a quién podría ser el primer rival de Matt Riddle en SmackDown, hace algunas horas habíamos esbozado un pequeño listado de tres posibles rivales. Asimismo, la cuenta de Twitter de WWE en FOX también citó tres posibes rivales para el Original Bro.

"Matt Riddle vs. Daniel Bryan o vs. Cesaro o vs. Aleister Black"

Sin duda, tres potenciales buenos encuentros tendríamos allí. Sin embargo, llamó la atención la mención al ex campeón NXT, a pesar de que este trabaja actualmente para Raw. Igual, vimos como en una respuesta al tuit anterior, Aleister Black reta a Matt Riddle para un enfrentamiento en SmackDown, y que podría aparecer en una noche para luchar contra él.

Maybe I’ll come hang out for a night at some point. https://t.co/WgtskO9pzb — Devil's Blood (@WWEAleister) May 31, 2020

"Quizás aparezca por ahí por una noche en algún momento."

En cuanto a Aleister Black, actualmente no está involucrado en ninguna rivalidad como tal. Sin embargo, hace casi un par de semanas hizo dupla con Rey Mysterio y el lunes pasado se unió con Humberto Carrillo, para hacerle frente a Seth Rollins y sus discípulos Murphy y Austin Theory.

A pesar de que no ha habido rumores de un posible cambio a SmackDown para Aleister Black, la nueva versión de la "wild card rule" le permitiría aparecer unas pocas veces en el año, y de esa manera, podría concretarse el enfrentamiento con Matt Riddle, quien luce ansioso de poder tener las luchas en las que fue etiquetado.

Bro my life is about to get so sweet! #Stallion https://t.co/ZNBxJ0DoTK — matthew riddle (@SuperKingofBros) May 31, 2020