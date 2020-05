La cuarentena por el Covid-19 está permitiendo que el Universo WWE conozca bastante mejor a Aleister Black y Zelina Vega gracias a From A to Z: Aleister to Zelina, el canal de YouTube que comparten y en el que realizan, entre otras cosas, sesiones de preguntas y respuestas con los fanáticos. Los dos hablan de su matrimonio así como también cuentan sus propias historias personales. Y esto no es nada habitual en el luchador, que suele ser bastante receloso de su vida privada.

► Aleister Black recibió insultos racistas

Los enamorados realizaron recientemente su tercera sesión contestando a las cuestiones que sus seguidores ponen sobre la mesa y el "Destructor Holandés" reveló que recibió insultos racistas cuando contrajo matrimonio con la representante de Andrade, Ángel Garza y Austin Theory.

"Nunca la consideré de una raza diferente. Eso es lo último que se me pasaría por la cabeza. Más bien diría que tenemos una cultura diferente. Las familias hispanas están mucho más unidas de lo que estoy acostumbrado. Mi familia no está tan unida, aunque no diría que estamos distanciados".

Vega intervino en estos comentarios afirmando que "ni siquiera han pensado en la cuestión de la raza", que "nadie de su familia ha mirado a su esposo y pensado que es blanco".

Black continuó: