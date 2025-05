Aleister Black no disfrutó de su primer combate en NXT

Aleister Black volvió a la WWE tras WrestleMania 41, para vivir su segunda etapa en la compañía, y ha logrado pisar fuerte en SmackDown, tras un paso sin pena ni gloria en su etapa anterior, donde fue despedido tras pocas apariciones en la marca azul.

► Aleister Black hace un «mea culpa» de su primer combate en WWE

Aleister Black hizo una retrospectiva sobre su carrera y reflexionó sobre su debut en WWE NXT durante una entrevista reciente con el podcast Wrestling the Rap Game, mencionando que su primer combate en NXT contra Andrade (en un TakeOver) fue fallido gracias a la falta de preparación, a una enfermedad y a un miedo absoluto a luchar en WWE.

«Ante todo, no me gustó ese combate. La producción de cómo entramos fue incorrecta y, por eso, el combate no salió como debía. Estaba físicamente enfermo en ese momento, por eso también, cuando miro hacia atrás, no estoy en forma… ansiedad es la palabra, estaba aterrorizado, absolutamente petrificado y es una locura porque ya había luchado frente a 5000 personas, 6000 personas, 8000 personas en Francia… pero como era la WWE, pensé: «¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío!». Esa fue una de esas cosas que siempre recuerdo y pienso: «¡Ojalá hubiera sido mejor!». Fue estresante, fue una experiencia increíble, me hizo sentir humilde.»

Black también mencionó que en su paso por NXT se sintió algo confuso, ya que veía cómo los entrenadores intentaban volver a entrenar a los luchadores para eliminar cualquier mal hábito en el ring que pudieran haber tenido, pero admitió que eso lo convirtió en un luchador más agudo con el tiempo, valorando aquello y destacando que dicha marca produjo la mejor lucha libre del mundo entre el 2015 y el 2020, coincidentemente con la época negro y dorado de NXT.