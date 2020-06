George Floyd es el tema del momento en Estados Unidos y en todo el mundo. Miles de personas se han movilizado para exigir el fin del racismo en la sociedad del siglo 21 tras su vil asesinato. Y la lucha libre no es la excepción, pues como lo hemos visto, Superestrellas de WWE y gladiadores de AEW se han expresado firmemente en contra del racismo. El más reciente ha sido Aleister Black, quien estaba junto a su esposa Zelina Vega en una entrevista con un fan en su Instagram oficial, y no pudo contener las lágrimas al momento de hablar sobre el tema.

► Aleister Black llora por el racismo y la muerte de George Floyd

"Toda esta mie*** racial es tan injusta, hombre. Me siento avergonzado muchas veces. Es simplemente jodido que todavía estemos en un tiempo en el que esta mie*** todavía exista y esté sucediendo. Simplemente me daña la cabeza, amigo. Me daña por completo la mente. No debería ser de esta manera, no debería ser tan difícil. Quiero decir, nuestra sociedad está tan avanzada que no debería ser así. No tiene sentido, pero puedo decir eso 100 millones de veces y no va a cambiar nada, así que, ¿y cómo lo abordamos? Tratamos de hacer que la gente entienda".

Este es un momento importante en los Estados Unidos y el mundo. Por ahora, se realizó el primero de 3 funerales de George Floyd y todos los 4 policías que estuvieron en escena están siendo investigados, Derek Chauvin, uno de ellos, ahora es procesado por asesinato en segundo grado.