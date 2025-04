Aleister Black hace su regreso a WWE en SmackDown

En el último episodio de WWE SmackDown, Aleister Black hizo su sorpresivo regreso a la empresa tras varios años de ausencia. El luchador interrumpió un encendido discurso de The Miz y lo dejó tendido en el ring con su letal movimiento, el Black Mass, en uno de los momentos más impactantes de la noche.

La noche comenzó con The Miz en backstage, donde habló con Carmelo Hayes. El veterano luchador no escatimó en elogios, llamándolo “la décima maravilla del mundo” y obsequiándole un colgante dorado con el rostro de André the Giant. Más tarde, The Miz tomó el micrófono frente al público, lamentando no haber participado en WrestleMania 2025 y recordando su histórica victoria ante John Cena en ediciones pasadas. Además, criticó que WWE prefiera dar protagonismo a youtubers y celebridades antes que a luchadores con trayectoria.

► Aleister Black hace su regreso a WWE

Justo cuando Miz elevaba el tono de su discurso, las luces del estadio se apagaron, provocando expectación entre los asistentes. Entonces, Aleister Black apareció bajo su clásico tema de entrada, caminando lentamente hacia el cuadrilátero. Se sentó en el centro del ring mientras los aficionados lo recibían con cánticos de “¡Welcome back!”.

The Miz, visiblemente molesto, intentó confrontarlo, pero Black respondió de inmediato con una fulminante Black Mass que dejó a su oponente inconsciente en el centro del cuadrilátero. Sin pronunciar palabra, Aleister volvió a sentarse, observando a su rival caído mientras su música sonaba en toda la arena.

Posteriormente, WWE confirmó que ambos luchadores se enfrentarán este 2 de mayo en el evento de SmackDown en el Wells Fargo Arena de Des Moines, Iowa.