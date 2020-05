Aunque Aleister Black es una Superestrella a la cual se le programa de forma en que quede bien protegido, tanto así, que de las 32 luchas que ha tenido este año, solo ha perdidos tres combates, dos de ellos en House Shows y el otro el Royal Rumble 2020. Sin embargo, Vince McMahon lo tiene en el limbo, pues aunque el año pasado también fue bueno para él, lo único medio relevante eran sus promos dentro de su cuarto oscuro, que pronto se volvieron monótonas, aburridas y sin sentido, pues pasaron meses y meses y ningún rival tocó su puerta. No hay apoyo del mandamás.

► Aleister Black habla de Paul Heyman

Sin embargo, quien sí lo apoya es Paul Heyman, y en la más reciente edición de WWE Backstage, Black reveló que tanto Heyman como Edge y Christian le dan consejos, obviamente, intentando que Black "mejore" a ojos del señor McMahon y por fin pueda obtener una buena rivalidad.

"Tuve este pensamiento hace dos días, cuando Paul y yo estábamos hablando por teléfono. Después de que estuvimos en el teléfono, pensé que era divertido y a la vez tan extraño que Paul Heyman, Edge y Christian estén entre las personas a las que puedo llamar para pedirle consejos o simplemente hablar y que me ayuden a darme una cierta mentalidad. Me ayudan a mejorar mi juego dentro de WWE.

"Es algo muy especial para mí porque nunca en un millón de años pensé que un chico de Armsterdam estaría en una posición en la que, no solo estaría en Money in the Bank, sino que sería un favorito de los fans, además de que sería informado y dirigido por personas como Paul Heyman, Edge y Christian. Es alucinante, pero al mismo tiempo he aceptado esa parte de mí mismo en la que es necesario tener a estas personas en mi círculo cercano porque eso es lo que me llevará a la siguiente etapa en WWE".