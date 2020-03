Aleister Black en The Bump: inspiración, Tommy End y NXT

The Bump se ha convertido en un show bastante interesante para los fanáticos de WWE, sobre todo cuando una Superestrella acude como invitada y responde a más o menos interesantes cuestiones que siempre dan a conocer 0un poco más de sí mismas. El más reciente en presentarse del elenco de la empresa fue Aleister Black, de quien recientemente recogimos interesantes declaraciones sobre a quien quiere enfrentar en WrestleMania 36.

Pero fue mucho más lo que contó el «Destructor Holandés» y que pasamos a resumir a continuación para que nuestros lectores no se pierdan nada.

► Aleister Black en The Bump

¿Qué lo llevó a convertirse en luchador?

«Comencé a ver la lucha libre profesional a una edad muy temprana. No podíamos ver WWE en los Países Bajos, pero sí podíamos ver New Japan Pro Wrestling y otras empresas que se estaban emitiendo desde Estados Unidos en ese momento. Cuando tenía 4 años, vi a dos hombres luchando en un encordado y pensé que eran artes marciales. Le pregunté a mis padres si podía hacer artes marciales. Entonces, cuando tenía 5 o 6 años estaba haciendo karate y jiu-jitsu. «Más tarde, comencé a hacer kickboxing. Con el paso del tiempo simplemente seguí hacia delante, progresando. Hacía un poco de todo, pero sobre todo hacía kickboxing. A los 9 años me di cuenta de que las artes marciales y la lucha libre profesional no eran lo mismo. Pero estaba haciendo artes marciales y me estaba divirtiendo mucho. Entonces a los 15 años me di cuenta de que quería ser luchador profesional y comencé a entrenar para serlo. Para mí siempre fue el plan convertirme en luchador profesional. Siempre quise ser un artista deportivo. Utilicé las artes marciales para definirme como luchador en este negocio».

Su oponente más inspirador

«Jushin Thunder Liger siempre fue diferente de todos los demás. Cuando tuve la oportunidad de enfrentarme a él pensé que si no estaba listo en ese momento nunca iba a estarlo. Pensé que si no podía tener un buen combate con él, que si no podía sentir lo que es eso, quizá no debería estar haciendo lo que estaba haciendo. «Obviamente, sentía mucha presión y tenía muchos nervios, pero fue una experiencia indescriptible. Estaba delante de un tipo a quien siempre había seguido; fue uno de los primeros tipos a los que vi en mi vida en televisión. Y estaba luchando contra él. Es un enigma. Es único y ha sido una influencia para mí y para muchos otros. Es una parte fundamental de la lucha libre profesional. Es una entidad en sí mismo».

De Tommy End a Aleister Black

«Cuando empezamos a cambiar mi nombre pensé que no tenía que cambiar mucho más. Solo tenía que encontrarme a mí mismo, definirme un poco más. Si miro quién soy como persona y dónde residen mis intereses, pensé que pasar de Tommy End a Aleister Black era casi como una posesión. Era como pasar de ser una entidad a ser otra. «Entonces, cuando me ves en mi primer combate con Andrade, me bajo de la plataforma y camino por la rampa, me ves mirándome las manos y apretando los puños… Es casi como si estuviera deformando mi realidad. Es el mismo cuerpo pero con un alma diferente. Así es como me convertí en quien soy ahora. Aleister Black es la misma persona, pero tiene un alma diferente a la de Tommy End«.

Cuando fue Campeón NXT