Aleister Black desmiente informe sobre su salida de AEW

Tras culminar su contrato con AEW, Aleister Black regresó a la WWE luego de WrestleMania 41 y ha estado muy activo en SmackDown teniendo rivalidades con The Miz, Carmelo Hayes, LA Knight, y recientemente Damian Priest. Sin embargo, no ha tenido mayor presencia en los eventos premium de la compañía, aunque en su momento se había dicho que podría recibir un gran impulso.

► Aleister Black quería impulsar a Brody King en AEW

Durante su tiempo en AEW, Black lideró The House of Black, un grupo formado por él (bajo el nombre de Malakai Black), Buddy Matthews, Brody King y Julia Hart. En algunos de sus combates deseis hombres más destacados, Black y Matthews admitieron haber quedado en segundo plano para darle mayor protagonismo a King, el menos conocido de los tres por no tener un pasado en WWE. Sin embargo, el hacerlo generó una imagen diferente tras bastidores porque se decía que la estrella de SmackDown se rehusaba a recibir los toques de espalda, situación que el propio luchador desmintió durante una entrevista reciente en The Masked Man Show.

«Dejamos que King tomara las riendas para que pudiera avanzar más, pero se convierte en algo que la gente anhela desesperadamente. Una de las cosas que se decían era: «Ay, nunca quiso estar en AEW». Eso es completamente falso. Me lo pasé genial y me divertí mucho. ¿Hice todo lo que quería? No, pero no importa, porque al final, no es mi empresa. No tengo voz ni voto.»

«Pasa lo mismo con la afirmación de que ‘no quería rendirse ante la gente’. Si de verdad crees que tengo tanta influencia en una empresa como para decir a quién no me voy a enfrentar o contra quién no me voy a rendir, ¿crees que no voy a defenderme ni a participar en los eventos principales? ¿Crees que voy a hacer política con el argumento de que ‘no voy a rendirme ante esta persona’? Ni siquiera tiene sentido.»

El último combate de Black en AEW fue en AEW Full Gear en noviembre del año pasado, donde él y King perdieron una lucha a cuatro bandas por los Campeonatos de Parejas AEW.