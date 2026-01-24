La Superestrella WWE Aleister Black habla sobre hacer su primera película como actor, la NXT de antes y de ahora, su inspiración para la lucha y mucho más. Todo ello camino al especial Saturday Night’s Main Event, donde no tiene previsto luchar, aunque sí lo hará su actual oponente, Damian Priest, buscando una oportunidad por el Campeonato WWE en Royal Rumble 2026.

► En palabras de Aleister Black

Inspiración y estilo en el wrestling

“Siempre, especialmente viniendo de Europa, el estilo era mucho más metódico, más técnico, pensando en el estilo británico y el catch europeo, más orientado al grappling. Crecí viendo principalmente New Japan porque en Ámsterdam no teníamos WWE, y uno de mis primeros favoritos fue Hayabusa, que era estéticamente impresionante y con estilo de alta energía. La correlación entre la estética y la forma casi artística vino más de la música, fusionando lo que yo percibía como black metal, hardcore y lo oculto en mi wrestling profesional. El público ve primero la entrada, así que quería causar impresión desde el inicio. Leí una entrevista con Danny Filth sobre cómo las actuaciones de Alice Cooper e Iron Maiden lo inspiraron, y eso influyó en cómo desarrollé mis entradas y presencia en el ring.”

Balancear personaje y lucha

“El truco ha sido que nunca podía separar uno de otro. Nunca podía descuidar la esencia de lo que hacía a un personaje atractivo para los fans y al mismo tiempo hacer que fueran lo suficiente antagonistas para provocar reacción si era necesario. Hoy en día hay matices: algunos fans apoyan al ‘malo’ y otros al ‘bueno’, dependiendo de su percepción y su moral. Así que aunque haya un personaje bueno o malo, la reacción del público puede variar y eso hace que mantener el balance sea difícil pero también divertido.”

Experiencia en NXT y el desarrollo del talento

“Cada día en el Performance Center era una revelación hablando con Shawn Michaels, Coach Bloom, Terry Taylor, Norman Smiley o Robbie Brookside; me daba cuenta de lo profundo que es el conocimiento del wrestling. Nunca perdí de vista que estábamos en una marca de desarrollo, pero creo que en la era black & gold (2015–2020) tuvimos la mejor combinación de lo viejo y lo nuevo, con entrenadores europeos y estadounidenses, y fue una tormenta perfecta de talento con Adam Cole, Ricochet, Tommaso Ciampa y Viking Warriors, todos con experiencia en independientes, Europa y Japón. Hoy NXT es excelente, pero más enfocado en desarrollo presentable, mientras que nosotros éramos una entidad que destacaba por sí sola.”

Sobre las historias y rivalidades

“Lo que me emociona de las rivalidades es ver cómo se desarrolla la historia semana a semana, cómo debemos adaptarnos a la reacción del público y desviar la narrativa si algo no funciona. Nunca hay una línea recta; a veces quieres llegar a un final, pero tienes que cambiar de rumbo y encontrar soluciones para que la historia continúe. La rivalidad con Damien Priest fue especialmente emocionante por los elementos visuales y el espectáculo; ver cómo reaccionaba la gente y ajustar cada semana hizo que la historia fuera intensa y divertida de contar.”

Primera película

“Terminé de filmar una película hace aproximadamente un año, aunque su estreno se retrasó por los incendios en California. Puedes ver algo en mis redes sociales, y la idea es lanzarla este año. Me divertí mucho haciendo la película, es un concepto muy único y quiero hacer más en el futuro, aunque el wrestling siempre será mi pasión principal. Si surge la oportunidad de actuar más, la tomaré, especialmente porque las películas de horror están hechas por personas que aman de verdad este género y eso es increíblemente emocionante.”

Esa película sería Action Force y en ella comparte elenco con Roman Reigns.