Alec Price: «WWE ID eleva la calidad de las indies»

El cada vez más popular luchador independinete Alec Price destaca la influencia que va a tener el programa WWE ID en la escena de promotoras menores. Entre muchas otras, «The Prize», de 26 años, es un habitual de Game Changer Wrestling. También es interesante apuntar que muchos fanáticos han comentado que la compañía debería darle una oportunidad en ese misma búsqueda de nuevo talento.

► WWE ID eleva las indies

«No tengo ningún problema con eso. Si WWE quiere hacerlo, ellos son los más grandes y estoy realmente feliz por todos los que han sido contratados gracias a ello. Algunas de esas personas las conozco, y todas han trabajado muchísimo. Sin el programa ID, no es que no hubieran tenido una oportunidad, pero les habría resultado mucho más difícil captar la atención de WWE.

Es WWE. Son los mejores del mundo. Son quienes marcan tendencia y lo han hecho durante mucho tiempo. Sinceramente, creo que es una gran oportunidad para los que estamos en las indies, ya que en lugar de tardar años en conseguir una prueba o cuatro o cinco años en obtener un puesto como extra, este proceso lo acelera. No es algo malo que la gente sea identificada, creo que es genial para ellos. WWE realmente nos está ayudando y cuidando. No me están cuidando a mí, pero sí a los que han sido contratados, están apoyando a luchadores independientes y convirtiéndolos en estrellas.

Si pensamos en cómo están desarrollando a estos luchadores independientes, no solo los ayudará a ser mejores luchadores y superestrellas en el futuro, sino que también elevará la calidad de las indies. Si hay gente produciendo un buen trabajo, y es un trabajo de calidad, ¿por qué otros no querrían seguir el mismo camino?», explica Price en Fightful.