Aldo: “Aún podría competir en UFC pese al retiro”

El ex campeón de peso pluma José Aldo dijo que no sabía que iba a ser el próximo miembro del Salón de la Fama de UFC.

En UFC 283 el sábado en Río de Janeiro en el país de origen de Aldo, Brasil, un paquete de video reproducido en Jeunesse Arena y en la transmisión tomó a Aldo por sorpresa cuando lo anunció como el próximo miembro del Salón de la Fama de UFC. Aldo será incluido oficialmente en una ceremonia a finales de este año, probablemente durante la Semana Internacional de la Pelea en Las Vegas en julio.

“Me sentí halagado. No me lo esperaba. No tenía ni idea. Simplemente lo trajo a casa. Me crié aquí. Fui (llamado) el ‘Rey de Río’. No tengo nada más que gratitud para el UFC y todos los peleadores que me enviaron un mensaje (en el paquete de video). Me halaga.”

Aldo se retiró en septiembre pasado con marca de 13-7 en la promotora. Fue el campeón inaugural de peso pluma de la UFC después de que la compañía trajera peleadores de peso gallo y pluma en una fusión de 2010 con el WEC.

Aldo fue el último campeón de las 145 libras del WEC en el momento de la fusión, y en el UFC 123 en las afueras de Detroit en noviembre de 2010, Aldo estuvo presente en una ceremonia especial con los medios en la jaula para que el presidente de la UFC, Dana White, le presentara el título inaugural de peso pluma de la UFC. Aldo, de 36 años, dijo que ese momento lo ayudó a cimentar las metas que tenía en el UFC.

“Creo que fue en Detroit después de que me uní al UFC después del WEC cuando Dana me puso el cinturón (a mi alrededor); ese fue el momento en que comencé todo lo que quería hacer aquí en el UFC”.

Aldo defendió el cinturón de las 145 libras siete veces seguidas desde 2011 hasta fines de 2015, cuando Conor McGregor lo noqueó en 13 segundos. Ganó un cinturón interino en la división al año siguiente, luego fue ascendido a campeón nuevamente cuando McGregor aún no lo había defendido. Pero perdió el título ante Max Holloway en 2017 y luego perdió una revancha con él.

En 2019, Aldo bajó al peso gallo y, a pesar de una derrota ante Marlon Moraes en su debut en UFC en la categoría de peso, obtuvo una oportunidad por el título vacante contra Petr Yan en julio de 2020. Yan lo detuvo con un nocaut técnico en el quinto asalto, pero Aldo ganó tres seguidos contra Marlon Vera, Pedro Munhoz y Rob Font y se encontró de nuevo en la mezcla por el título.

Después de una derrota por decisión ante Merab Dvalishvili en agosto pasado, Aldo finalmente tomó la decisión de colgar sus guantes de MMA. Dijo que estaba feliz con su carrera de peso gallo, e incluso cree que podría continuar compitiendo si se queda con eso.

“Creo que si continuaba, podría haberme desarrollado y tenido una buena carrera por el cinturón. Pero creo que era hora de terminar la carrera. Estaba muy contento con la racha y la racha que tuve (en el peso gallo)”.

Pero no se alejará por completo de los deportes de combate. El próximo mes, Aldo tiene un combate de boxeo que se transmitirá en UFC Fight Pass.