Alberto “El Patrón” se integra a La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca

Alberto El Patrón, sorprendió al ser anunciada su participación en La Granja VIP, el nuevo reality de TV Azteca que debutará el próximo 12 de octubre. A sus 48 años, el exmonarca de WWE y AAA hará una pausa en su carrera sobre los cuadriláteros para enfrentar ahora las labores rurales, en un formato que pondrá a prueba la resistencia física y emocional de 16 celebridades.

El anuncio llegó durante una emisión de Exatlón México, donde Antonio Rosique lo presentó como “el más grande” entre los confirmados.

► ¿Quiénes competerán con AlBerto el Patron?

Del Río convivirá en la granja con personalidades como Alfredo Adame, Sandra Itzel, Jawy Méndez y Kim Shantal. Todos deberán cumplir tareas propias del campo —ordeñar vacas, apilar heno o convivir con animales— bajo la conducción de Adal Ramones, acompañado por Kristal Silva y Alex Garza. El reality, que se transmitirá en vivo por Azteca Uno y con resúmenes en Disney+, tendrá una duración de 10 semanas.

¡BIENVENIDO ALBERTO DEL RIO! 🤩 @Antonio_Rosique revela al quinto granjero de #LaGranjaVIP en nuestras tierras y con esta súper presentación, “El Patrón” hace una fuerte revelación contra sus oponentes. ExatlónDraft EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj pic.twitter.com/iJzuc9oyeT — Exatlón México (@ExatlonMx) September 22, 2025

►Pausa en la lucha libre para el Patrón

La última aparición de Alberto en un ring fue el pasado 25 de julio en la Ciudad de México, donde perdió ante Ricky Banderas “El Mesías”. A partir de entonces, el gladiador ha mantenido un bajo perfil luchístico, alimentando versiones sobre su futuro en la industria. Más allá de rumores, lo cierto es que El Patrón optó por detener el ritmo del ring y probarse en un terreno completamente distinto.

“Mi carrera ha sido maravillosa, pero ahora quiero mostrar que soy más que un luchador”, dijo recientemente. El 12 de octubre, los reflectores ya no lo seguirán en un encordado, sino en los establos de La Granja VIP, donde deberá probar si el carisma y la fuerza que lo llevaron a la cima mundial le alcanzan también para dominar en el campo.