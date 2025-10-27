Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, el talentoso luchador mexicano, Alberto del Río, es el máximo ídolo de los fans de la lucha libre mexicana en estos momentos, y el máximo ídolo de los fanáticos de AAA.

Pues bien, los fans ya están cansados de su ausencia tanto en AAA como en WWE. Por eso, como lo han venido haciendo en los más recientes eventos de AAA, e incluso en los Worlds Collide presentados por WWE, la afición mexicana se hizo sentir pidiendo el regreso de su ídolo, Alberto el Patrón, a AAA y WWE.

► Alberto del Río agradece a sus fans por pedirle a Triple H su regreso a AAA y WWE

Pues bien, Alberto del Río no ha hecho oídos sordos a las súplicas de los fans y aunque está actualmente en el reality show La Granja VIP de TV Azteca, su equipo de producción publicó en redes sociales un emotivo video en donde se ve a miles de fans corear su nombre y pedir su regreso. El video lo acompañó de las siguientes palabras:

«Gracias México, por tanto amor al Patrón. Gracias mi México querido por no olvidarse de su patrón #AlbertoDelRio #AlbertoElPatron #Mexico #LaGranjaVIP

«México querido, GRACIAS El patrón los ama! #TeamPatrón Si! Si! Si!»

Por su parte, los fans mexicanos continúan haciendo lo que deben hacer si realmente quieren ver a Alberto del Río de regreso a AAA y WWE, y eso es, continuar etiquetando tanto a Triple H como a WWE y AAA en sus redes sociales, como lo han venido haciendo en el video de Alberto el Patrón. Estos son algunos de los comentarios de los fans en su Instagram:

@derickxander: «This is your guy @tripleh @wwe»

@joxxe.hdz_: «El patrón ya hizo todo lo que está en sus manos, ahora nos toca a nosotros alzar la voz para que regrese! 🗣️🇲🇽»

@kme.mp3: «Entiende @tripleh queremos a Alberto en @wwe»

@junior_romero.s: «Ya escuchen @wwe @tripleh @undertaker AAA necesita a Alberto del Río».